إيران تعدم شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

إسطنبول / الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين أُدينا بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضحت السلطة القضائية في بيان أن أوميت بهزاد وبوريا صفوت اتُّهما بنقل إحداثيات وصور ومعلومات تتعلق بمراكز عسكرية وأمنية داخل إيران إلى أشخاص وقنوات مرتبطة بالموساد، خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأضاف البيان أن المتهمين أُدينا بتهمتي التجسس والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، وأن المحكمة العليا الإيرانية صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقهما قبل تنفيذه صباح الاثنين.

وترى كل من إسرائيل وإيران الأخرى عدوها الألد، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

كما شنت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة حربين على إيران؛ الأولى في يونيو/ حزيران 2025، ودامت 12 يوما، والثانية في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان أمن الملاحة وحريتها في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.