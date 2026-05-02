إيران تعدم شخصين بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل

طهران/ الأناضول

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام في أصفهان بحق مواطنَين وجهت إليهما تهمة "التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)".

وبحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، تم إعدام يعقوب كريمبور وناصر بكرزاده، صباح السبت.

وذكرت الوكالة أن كريمبور كان يُسرب معلومات حساسة عن البلاد إلى "الموساد" منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت أن بكرزاده كان يُرسل معلومات عن شخصيات مهمة في إيران إلى "الموساد" ويجمع معلومات استخباراتية في مدينة نطنز.

يُذكر أن إيران أعدمت 5 أشخاص في إيران في شهر أبريل الماضي بتهمة التعاون مع الموساد.

كما شهدت البلاد إعدام 4 أشخاص في أبريل بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.