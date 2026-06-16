إيران تعدم شخصين أدانتهما بارتكاب "أعمال عنف" بحسب ما أوردته وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية..

إيران / الأناضول

أعدمت السلطات الإيرانية الثلاثاء، شخصين بعد إدانتهما بـ"قيادة أعمال عنف" خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد أواخر عام 2025.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، أن حكم الإعدام نفذ بحق جواد زماني وأبو الفضل ساعدي، صباح اليوم.

وأضافت أن زماني وساعدي أدينا بـ"قيادة الاحتجاجات وإثارة الشغب واستخدام أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

كما أدين الرجلان بـ"الإخلال بالنظام العام وتعريض الأمن القومي الإيراني للخطر".

ولم تورد الوكالة في تقريرها مزيدا من التفاصيل بشأن تاريخ صدور الأحكام بحق الشخصين.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.