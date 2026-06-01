إيران تعدم شخصين أدانتهما بارتكاب "أعمال إرهابية" بحسب ما أوردته وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخصين أدانتهما بارتكاب "أعمال إرهابية" خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد أواخر العام الفائت.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن حكم الإعدام الصادر بحق كل من مهرداد محمدنيا وأشكان مالكي نُفذ فجر الاثنين.

وأضافت الوكالة أن محمدنيا ومالكي أُدينا بقيادة أعمال عنف في محافظة طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، إضافة إلى إضرام النار في أحد المساجد.

ولم تورد الوكالة في تقريرها مزيدا من التفاصيل بشأن تاريخ صدور الأحكام بحق الشخصين.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.