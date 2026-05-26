إيران تعدم شخصا أدين بـ "التجسس لصالح إسرائيل"

أنقرة/ الأناضول

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخص أُدين بـ"التجسس لصالح إسرائيل"، وفق وكالة تسنيم المحلية شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الثلاثاء، أن شخصاً يدعى غلام رضا خاني شكرآب أعدم بعد إدانته بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل".

وأضافت أن حكم الإعدام الصادر بحق شكرآب، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا قبل تنفيذه.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.



كما شنت إسرائيل برفقة الولايات المتحدة حربين على إيران، الأولى في يونيو/ حزيران 2025 دامت 12 يوما، والثانية في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.