أطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة من نوعها منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

إيران تطلق 3 دفعات من الصواريخ نحو إسرائيل أطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة من نوعها منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

- في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي

- هيئة البث: إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل

- الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض جميع الصواريخ

أطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمالي إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة من نوعها منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت القناة أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.

وأشارت إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل خلال الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي وقت لاحق، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض جميع الصواريخ التي أُطلقت من إيران.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بسماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

وفي تطور لاحق، أفادت القناة 12 بإصابة امرأة إسرائيلية بجروح "متوسطة" أثناء توجهها إلى منطقة محمية خلال إطلاق الصواريخ الإيرانية.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج الرد الإيراني العسكري.

وأتى القصف الإيراني بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية استهدفت الأحد، الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي ادعت تل أبيب أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

وفي أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية، صعدت إيران من لهجتها، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة"، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية.

كما هددت جهات تابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الضربة الإسرائيلية "لن تمر دون رد"، فيما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن طهران تتابع التطورات في لبنان عن كثب وقد تتحرك سياسيا أو دبلوماسيا أو عسكريا إذا رأت ضرورة لذلك.

والأحد، قتل شخصان وأصيب 11 في حصيلة أولية لغارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وهذا هو الهجوم الثالث على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل/نيسان الماضي، بعد هجومين في 6 و 28 مايو/أيار الماضي.

وأتى الهجوم بعد أيام من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم قصف بيروت.

وقال ترامب، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة بيروت، بعدما أنذر الجيش بقصفها.

وقبل قصف إسرائيل للضاحية في مايو الماضي، مرتين، كان ترامب تعهد في 17 أبريل بأن تل أبيب "لن تقصف لبنان بعد الآن"، وذلك عقب إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت.