إيران تطلق نيرانا تحذيرية تجاه 4 سفن في مضيق هرمز حاولت عبور المضيق "خارج المسار المحدد"، بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، إطلاق نيران تحذيرية تجاه 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز "خارج المسار المحدد".

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني بيانا عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن البحرية أوقفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 سفن حاولت العبور "بشكل غير مصرح به"، وذلك بإطلاق أعيرة تحذيرية، قبل أن تغيّر السفن مسارها.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات في إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.