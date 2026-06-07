إيران تطالب بتعويضات من الدول المشاركة في الهجمات الأمريكية

طهران/ الأناضول

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، إن الدول الإقليمية التي شاركت في الهجمات الأمريكية على إيران أو أتاحت أراضيها لتنفيذها "مُطالَبة بتعويض الأضرار" التي لحقت ببلاده.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الأحد، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وقال غريب أبادي: "على الدول الإقليمية التي سهلت الهجمات الأمريكية على إيران، وسمحت باستخدام أراضيها، وشاركت في هذه الهجمات، أن تعوض الأضرار التي تكبدتها إيران"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الأصول الإيرانية المجمدة ليست "غنائم حرب" للولايات المتحدة.



وأكد المسؤول الإيراني، أن مصادرتها أو نقلها من دون موافقة طهران يُعد انتهاكاً جديداً للقانون الدولي.

وأضاف: "الاستيلاء على أموال إيران أو نقلها من دون موافقتها يشكل عملاً جديداً مخالفاً للقانون الدولي. وإيران مصرة على حماية حقوق شعبها ومتابعة مسألة التعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات الأمريكية غير القانونية بكل حزم".

في 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.