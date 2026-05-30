إيران تشترط على السفن الحصول على إذن لعبور مضيق هرمز وفقا لبيان صادر عن قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية

أنقرة/ الأناضول

أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية، السبت، أن جميع السفن العابرة لمضيق هرمز، مُلزمة بالحصول على إذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وإلا ستواجه "تهديدا أمنيا".

وذكر بيان صادر عن قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، وهي الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية، أن "إدارة مضيق هرمز، مُخوّلة بالكامل من قِبل القوات المسلحة الإيرانية".

وأكد البيان، أن جميع السفن التي تعبر المضيق يجب أن تلتزم بالمسارات المحددة، وأن تحصل على تصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل المرور.

وأضاف أن "انتهاك هذه التعليمات سيُعرّض أمن عبور تلك السفن لخطر جسيم".

كما حذر البيان، من أي محاولة للتدخل في إدارة حركة الملاحة بالمضيق.



وأكد أن السفن العسكرية الأجنبية التي تحاول التدخل في إدارة مضيق هرمز أو عرقلة حركة المرور فيه "ستُعتبر أهدافا للقوات المسلحة الإيرانية".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.