إيران تسلم باكستان ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

طهران / الأناضول

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

ووفقا للوكالة، فإن المرحلة الراهنة ستركز على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.