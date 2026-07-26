الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران "لن تترك أي اعتداء يستهدف أرواح مواطنيها أو ممتلكاتهم دون رد"..

إيران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني احتجاجا على استهداف سفينة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران "لن تترك أي اعتداء يستهدف أرواح مواطنيها أو ممتلكاتهم دون رد"..

طهران/ الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران، على خلفية هجوم استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، مساء السبت، أن القائم بالأعمال الأوكراني استُدعي إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاج طهران الرسمي على الهجوم.

وبحسب الهيئة، أكدت الوزارة أن "إيران لن تترك أي اعتداء يستهدف أرواح مواطنيها أو ممتلكاتهم دون رد".

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف سفن كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إلى جانب سفينة حربية، في بحر قزوين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الذي قالت إن أوكرانيا شنته على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وأسفر عن مقتل أحد البحارة.