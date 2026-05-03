إيران: ترامب أمام خيارين إما "عملية عسكرية مستحيلة" أو "صفقة سيئة" في تدوينة على حساب وكالة استخبارات الحرس الثوري..

إسطنبول/ الأناضول

قالت قوات الحرس الثوري الإيراني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مضطراً للاختيار بين "عملية عسكرية مستحيلة" و"صفقة سيئة".

جاء ذلك في تدوينة على حساب وكالة استخبارات الحرس الثوري على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد.

وقالت الوكالة في تدوينتها: "إنذار إيران لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الحصار، وتغير لهجة الصين وروسيا وأوروبا تجاه واشنطن، ورسالة ترامب ذات الطابع السلبي إلى الكونغرس، وقبول شروط إيران التفاوضية، كلها تعني شيئاً واحداً: ترامب يجب أن يختار بين عملية مستحيلة أو اتفاق سيئ مع إيران".

وأضافت الوكالة أن "هامش اتخاذ القرار بالنسبة للولايات المتحدة قد تقلّص".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل/ نيسان الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.