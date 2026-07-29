إيران تدين الهجمات الأمريكية والسعودية على أهداف في العراق الخارجية الإيرانية: الغارات تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة..

طهران/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة والسعودية واستهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من طهران داخل العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة العراق ووحدة أراضيه، كما تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان تضامن إيران مع الحكومة العراقية والشعب العراقي، محملا الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة مسؤولية التداعيات التي قد تترتب على استهداف الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت الرئاسة العراقية الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، محذرة من استخدام الأراضي العراقية ساحةً لـ"تصفية الحسابات".

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء ضربات جوية استهدفت مقراتها في سبع محافظات عراقية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ووزارة الدفاع السعودية تنفيذ ضربات جوية مشتركة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة قالتا إنها تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، ردا على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية في المنطقة خلال الأيام الماضية.