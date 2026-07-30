إيران تدعي تدمير 3 مقاتلات أمريكية باستهداف قاعدة في الأردن بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن بصواريخ باليستية، مدعيا تدمير 3 مقاتلات أمريكية.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن الاستهداف جاء ردا على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم الإيرانية.

وادعى البيان أن الهجوم أدى إلى تدمير 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" كانت متمركزة في القاعدة، وإلحاق أضرار بثلاث مقاتلات أخرى، فضلاً عن مقتل عدد من الجنود والفنيين الأمريكيين.

فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه الادعاءات.

وفي سياق متصل، أفاد البيان برصد وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية صباح اليوم في مدينة بندر الإمام الخميني بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

من جانبها، قالت القوات المسلحة الأردنية في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت وأسقطت 5 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية خلال ساعات الصباح.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة من الضربات داخل إيران، قالت إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، وذلك رداً على محاولة استهداف قواتها.

ومثلت الغارات الأمريكية عودة معلنة للاستهداف المباشر بين واشنطن وطهران، بعد أيام من هدوء نسبي شهدت هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة نسبت السعودية بعضها إلى "مليشيات موالية لإيران" في العراق.

ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.