وزارة الطاقة الإيرانية طلبت من كل أسرة إطفاء أجهزة التكييف لمدة ساعة واحدة خلال ساعات الذروة، للمساعدة في استمرار إمدادات الطاقة إلى المناطق الجنوبية..

إيران تدعو مواطنيها لترشيد استهلاك الكهرباء عقب الضربات الأمريكية وزارة الطاقة الإيرانية طلبت من كل أسرة إطفاء أجهزة التكييف لمدة ساعة واحدة خلال ساعات الذروة، للمساعدة في استمرار إمدادات الطاقة إلى المناطق الجنوبية..

أنقرة/ الأناضول

دعت وزارة الطاقة الإيرانية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء للمساعدة في استمرار إمدادات الطاقة إلى المناطق الجنوبية، عقب الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية للكهرباء بتلك المناطق.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، الجمعة، وجهت فيه الوزارة نداءً إلى المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن المناطق الجنوبية من البلاد تواجه درجات حرارة مرتفعة للغاية، إلى جانب الهجمات الأمريكية على البنية التحتية في المنطقة، داعية المواطنين إلى التعاون للتعامل مع هذه الظروف.

وقالت الوزارة: "من أجل المساعدة في ضمان استمرار إمدادات الكهرباء في المدن الجنوبية، نطلب من كل أسرة إطفاء أجهزة التكييف لمدة ساعة واحدة فقط خلال ساعات الذروة".

وأوضح البيان أن توفير ساعة واحدة من الاستهلاك سيسهم في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد، ما سيساعد في تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في المدن الجنوبية.

وتشهد بعض المناطق الإيرانية انقطاعًا ونقصًا في الكهرباء بعد تصاعد الهجمات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة على البنية التحتية في المناطق الجنوبية من البلاد التي تشهد موجة حر شديدة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال موجة جديدة من الضربات الهجومية على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على عدة مناطق إيرانية، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.