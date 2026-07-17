بحسب بيان أصدرته قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري بشأن تحركات الجيش الأمريكي في مياه المنطقة

إيران: تحركات ومعدات الجيش الأمريكي تخضع للمراقبة بحسب بيان أصدرته قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري بشأن تحركات الجيش الأمريكي في مياه المنطقة

طهران/ الأناضول

ذكرت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي في المنطقة تحت المراقبة والمتابعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري، الجمعة، بشأن تحركات الجيش الأمريكي في مياه المنطقة.

وقال البيان، إن "جميع تحركات ومعدات الجيش الأمريكي الإرهابي تخضع للرصد والمراقبة والمتابعة".

واعتبر أنّ الأمريكيين يقرّبون أنفسهم من ساعة الصفر بعمليات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في مياه المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استكملت موجة جديدة من الضربات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق عدة في إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، فردت واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن المسار الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.