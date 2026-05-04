إيران تحذر الأسطول الأمريكي من الاقتراب من مضيق هرمز بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إخراج السفن العالقة في المضيق، ولم يصدر تعليق أمريكي فورا على التحذير الإيراني..

طهران/ الأناضول

حذر الجيش الإيراني، الاثنين، بأنه سيستهدف الأسطول الأمريكي في حال اقترابه من مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إخراج السفن العالقة في المضيق.

جاء ذلك في بيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، بحسب ما نقله التلفزيون الحكومي للبلاد.

وأفاد البيان أن إيران تحذر أي قوة عسكرية أجنبية و"خاصة الجيش الأمريكي المحتل"، من الاقتراب من مضيق هرمز أو الدخول إليه، وإلا فستتعرض للهجوم.

وأضاف أن السيطرة على مضيق هرمز بيد القوات المسلحة الإيرانية، وأن عمليات العبور يجب أن تتم بالتنسيق معها.

البيان دعا السفن إلى تجنب عبور المضيق دون التنسيق مع إيران، "وإلا ستعرض سلامتها للخطر".

واتهم الولايات المتحدة بممارسة "قرصنة بحرية" في المنطقة مما يهدد الاقتصاد العالمي.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على البيان الإيراني.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وأعلن ترامب أن بلاده ستبدأ بمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا علاقة لها بأزمة الشرق الأوسط، للسماح لها بالمرور عبر المضيق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.



وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

