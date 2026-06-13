إيران تحدد 4 و5 يوليو لبدء مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي

طهران/ الأناضول

تعتزم السلطات الإيرانية إقامة أول مراسم تشييع للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي قُتل في هجمات أمريكية إسرائيلية، وذلك في 4 و5 يوليو/تموز المقبل.

وبحسب مراسل الأناضول، نشر التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، معلومات عن الجدول الزمني الخاص بمراسم تشييع خامنئي.

ويتضمن الجدول إقامة مراسم التشييع الأولى في 4 و5 يوليو المقبل، بمصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران.

وفي 6 يوليو، ستنظم السلطات مراسم تشييع ثانية في طهران، تليها مراسم أخرى بمدينة "قم" (وسط) في 7 يوليو، وبمدينة مشهد (وسط) في 9 يوليو.

وتخطط السلطات لدفن جثمان خامنئي في مكان داخل مرقد الإمام الرضا في مشهد.

يأتي ذلك في ظل ترقب دولي لتوقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

وتوصلت إيران والولايات المتحدة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال شريف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

ومساء الخميس، أعلن الرئيس دونالد ترامب، إنهاء بلاده للحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".