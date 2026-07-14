سفينة شحن اصطدمت بسفينة أخرى، شمال جزيرة قشم، بحسب وكالة فارس الإيرانية..

إيران تجلي 23 شخصا من سفينة إثر حادث اصطدام بمضيق هرمز سفينة شحن اصطدمت بسفينة أخرى، شمال جزيرة قشم، بحسب وكالة فارس الإيرانية..

إسطنبول/ الأناضول

أجلت السلطات الإيرانية 23 شخصا من طاقم أجنبي كانوا على متن سفينة شحن سائبة تسربت المياه إليها إثر اصطدامها بسفينة أخرى شمال جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية أن سفينة الشحن تعرضت في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء، لحادث اصطدام مع سفينة أخرى، ما أدى إلى تعرض هيكلها لأضرار جسيمة وبدء تسرب المياه إليها.

وأضافت أنه عقب إصدار قبطان السفينة أمرا بالإخلاء الطارئ، تمكنت السلطات الإيرانية من إنقاذ جميع أفراد الطاقم الأجانب البالغ عددهم 23 شخصا، ونقلهم إلى جزيرة قشم.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن هوية السفينة أو جنسيات أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم.

