إيران تتوعد بـ"جبهات جديدة ووسائل مختلفة" بحال تجدد الهجوم عليها متحدث الجيش الإيراني محمد أكرمينا قال إن وضع مضيق هرمز لن يكون كما كان قبل الحرب.

طهران / الأناضول

توعد متحدث الجيش الإيراني محمد أكرمينا، الثلاثاء، بفتح "جبهات جديدة" واستخدام "أدوات ووسائل مختلفة" في حال تعرضت بلاده لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد.

وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



وقال أكرمينا في كلمة ألقاها في ساحة "ولي‌ عصر" بالعاصمة طهران: "إذا تصرف العدو مرة أخرى بشكل غير عقلاني وسقط في فخّ النظام الصهيوني (إسرائيل) وهاجم إيران، فسيتم فتح جبهات جديدة باستخدام أدوات ووسائل جديدة".

وأشار أكرمينا بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إلى سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز، مؤكدا أن وضع المضيق لن يكون كما كان قبل الحرب.

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية تتعامل مع مرحلة وقف إطلاق النار كما تتعامل مع مرحلة الحرب من حيث الاستعداد والتجهيز، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تُحاصر.



وفي 10 مايو/ أيار سلمت إيران إلى الوسيط باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس دونالد ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".

والسبت، لوَّح ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران، ونشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

ومساء الاثنين، أعلن قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف أنه وجه وزارة الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

