إيران تتوعد بالرد على أي اعتداء يطال أمنها واستقلالها بحسب بيان للحرس الثوري..

إسطنبول/ الأناضول

قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إنه سيرد بحزم وبطريقة "لن تُنسى" على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها.

وأفاد الحرس، في بيان، بأن أمن إيران واستقلالها وكرامتها "تُصان بالإيمان والوحدة الوطنية والجاهزية القتالية والردع والتفوق الاستخباري".

وأضاف البيان أن الحرس الثوري ملتزم بالتصدي لأي اعتداء على البلاد أو ما وصفه بـ"مغامرات الأعداء".

وشدد على أن الرد على أي اعتداء من هذا النوع سيكون "حازما ولن يُنسى".

ودخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها الثاني، عقب انهيار وقف مؤقت للعمليات العسكرية بين الجانبين مطلع يوليو/ تموز الجاري.

ومنذ استئناف المواجهة، شنت الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.