إيران تتوعد باستهداف شمالي إسرائيل حال قصف ضاحية بيروت الجنوبية

إسطنبول/الأناضول

توعد قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية علي عبد اللهي، باستهداف شمالي إسرائيل في حال استهدفت تل أبيب الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن عبد اللهي تحذيره لسكان شمالي إسرائيل بضرورة الإخلاء.

وقال عبد اللهي إن إيران ستستهدف شمالي إسرائيل والمناطق العسكرية فيها إذا أقدمت على استهداف منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، داعيا سكان شمالي إسرائيل لمغادرة مناطقهم.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أنهما أمرا الجيش بمهاجمة الضاحية الجنوبية.

يأتي ذلك برغم تمديد الهدنة السارية منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، وعشية جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن برعاية أمريكية.

والأحد، أعلن كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.