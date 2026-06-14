الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر شدد على أن لبنان خطر أحمر

إيران تتوعد إسرائيل برد وشيك الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر شدد على أن لبنان خطر أحمر

طهران/ الأناضول

توعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، إسرائيل بردّ وشيك، على خلفية الهجوم الجوي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، عن ذو القدر، قوله إن "رد مقاتلي الإسلام بات قريباً"، على حد تعبيره.



وأكد أن بلاده لن تتهاون مع أي تجاوز لخطوطها الحمراء.

وأوضح ذو القدر، في معرض تعليقه على الهجوم قائلا: "لبنان هو روحنا، ولن يتم التسامح مع انتهاك الخطوط الحمراء لإيران".

وفي وقت سابق الأحد، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بداعي مهاجمة "أهداف لحزب الله".

ومنذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.