إيران تتهم واشنطن بتقويض الدبلوماسية عبر خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي..

طهران/ الأناضول

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، الولايات المتحدة بإلحاق الضرر بالجهود الدبلوماسية من خلال انتهاكها وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أكد فيه على أن دفع المسار الدبلوماسي قدما يتطلب حدا أدنى من المساحة اللازمة لذلك.

وانتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المناطق الجنوبية من إيران ولبنان رغم وقف إطلاق النار.

وقال بقائي: "إن انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مرارا، وإدلائها بتصريحات متناقضة يضر بالعملية الدبلوماسية".

وأضاف أن الانتهاكات المتكررة أيضا لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل في لبنان تضر بهذه العملية أيضا، لافتا أن العملية الدبلوماسية تتضرر باستخدام القوة.

وأكد أن الدبلوماسية وساحة القتال تمثلان مسارين لحماية مصالح إيران، ولا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل.

وأفاد أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على العدو حيثما اقتضت الحاجة، وما حدث الليلة الماضية أظهر أن القوات المسلحة لن تتردد في الدفاع عن البلاد، وسيتم استخدام الدبلوماسية أو الحرب عند الضرورة للدفاع عن الوطن.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

