إيران تتهم الولايات المتحدة بعدم إبداء "جهد صادق" في المفاوضات متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن المفاوضات تتطلب "حسن نية"، وإنها "ليست خداعا أو ابتزازا أو إكراها"..

إسطنبول / الأناضول

اتهم متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، الولايات المتحدة بعدم إبداء "جهد صادق" في المفاوضات.

وقال بقائي بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن مفهوم "المفاوضات يتطلب على الأقل جهدا صادقا للدخول في حوار حقيقي بهدف حل الخلاف".

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أيضًا "حسن نية"، وأردف قائلا: "المفاوضات ليست جدالا أو صراعا، وليست فرضا أو خداعا أو ابتزازا أو إكراها".

وفي وقت سابق من الأربعاء، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران "تريد بشدة التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة، معربا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال أسبوع، بحسب تعبيره.

وفجر الأربعاء، أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية" الذي أطلقه الاثنين، بهدف إخراج سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

فيما نفت وسائل إعلام إيرانية قرب التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن، وفق وصفها، "بنودا غير مقبولة".



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

كما نفذت إيران في تلك الفترة هجمات ضد ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.