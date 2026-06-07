الرسوم تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" نقلا عن عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه..

إيران تتقاضى رسوما تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة تعبر هرمز الرسوم تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" نقلا عن عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه..

طهران/ الأناضول

قال عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه، إن بلاده تتقاضى من السفن المارة عبر مضيق هرمز رسوما تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار.

وبحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، ذكر زنغنه أن الرسوم المفروضة على السفن العابرة للمضيق تتراوح في المتوسط بين 1.5 و2 مليون دولار لكل سفينة.

وأشار زنغنه إلى أن المدفوعات تتم نقدا أو عبر العملات المشفرة أو من خلال توريد سلع، على أن تخصم قيمة هذه السلع من رسوم العبور.

ولفتت وكالة "فارس" في خبرها إلى أن إيران قد تحقق إيرادات سنوية تصل إلى نحو 7.5 مليارات دولار كحد أقصى من عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.