بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قالت إن الهجمات الأمريكية خالفت ميثاق الأمم المتحدة والتزامات واشنطن الدولية..

إيران تبلغ مجلس الأمن بانتهاك واشنطن لمذكرة إسلام آباد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قالت إن الهجمات الأمريكية خالفت ميثاق الأمم المتحدة والتزامات واشنطن الدولية..

أنقرة / الأناضول

أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي بأن الهجمات الأمريكية تمثل "انتهاكا واضحا" لميثاق الأمم المتحدة ومذكرة تفاهم إسلام آباد.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعثتهما مندوبية إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت المندوبية في رسالتيها: "الولايات المتحدة التي تنتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية شنت مجددا هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها".

وأضافت أن الهجمات الأمريكية تمثل انتهاكا واضحا للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا أساسيا للمادة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام آباد.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن القوات الأمريكية "استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولا للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 14 شخصا وإصابة 78 جراء الهجمات الأمريكية خلال اليومين الماضيين.

