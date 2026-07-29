إيران تؤكد مقتل طيار شارك في الهجوم على قاعدة العديد بقطر الطيار مجيد كاظمي قتل في هجمات أمريكية إسرائيلية خلال الحرب..

طهران/ الأناضول

أكد الجيش الإيراني، الأربعاء، مقتل طيار من سلاح الجو شارك في هجوم استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر يوم 2 مارس/ آذار الماضي.

وأوضح الجيش، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، أن الطيار مجيد كاظمي، التابع لسلاح الجو الإيراني، لقي حتفه بعد مشاركته في الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، الواقعة قرب العاصمة القطرية الدوحة، في 2 مارس الفائت.

وأضاف الجيش أن كاظمي قُتل خلال الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران اعتبارا من 28 فبراير/ شباط الماضي، دون تحديد تاريخ مقتله.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

