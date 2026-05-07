إيران.. بزشكيان يعلن عقده لقاء مطولا مع المرشد مجتبى خامنئي إعلام غربي ادعى في نهاية فبراير أن المرشد الإيراني أصيب بجروح خطيرة في هجوم أمريكي إسرائيلي..

طهران / الأناضول

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه عقد لقاء مطولا مع المرشد الأعلى للثورة مجتبى خامنئي، علما بأن إعلاما غربيا ادعى في فبراير/شباط بأن الأخير أصيب بجروح خطيرة بهجوم أمريكي إسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، شارك بزشكيان بشكل مفاجئ في اجتماع بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة مع ممثلي التجار، الخميس، وخلال كلمته هناك تحدث عن لقائه مع المرشد الأعلى.

ولم يحدد بزشكيان موعد اللقاء بدقة، لكنه قال: "التقيت مؤخرا بمرشد الثورة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي".



وأردف قائلا: "جرى هذا اللقاء في أجواء ودية، واستمر الحديث حوالي ساعتين ونصف".

وأشار إلى أن أسلوب تفكير مجتبى خامنئي ونهجه الصادق في تناول القضايا لفتا انتباهه خلال اللقاء.

وكانت وسائل إعلام غربية نشرت في 28 فبراير ادعاءات تفيد بأن خامنئي أصيب بجروح خطيرة في هجوم أمريكي إسرائيلي، وبأنه يتلقى العلاج بمدينة قم بعد مقتل والده علي خامنئي بغارة جوية.

