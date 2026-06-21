على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، قبيل محادثات مرتقبة مع واشنطن في سويسرا..

إيران: بدء المفاوضات غير ممكن ما لم تنتهِ الحرب على لبنان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، قبيل محادثات مرتقبة مع واشنطن في سويسرا..

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، إن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة غير ممكن ما لم يُنفذ بند إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، قدم خلالها تقييما للمحادثات المرتقبة بين طهران وواشنطن في سويسرا.

والسبت قالت القناة 13 العبرية الخاصة، إن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على إسرائيل لتجنب أي تصعيد عسكري في لبنان من شأنه تقويض المحادثات المقررة مع إيران في سويسرا.

وأوضح بقائي أن بدء المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي مرتبط بتنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم.

وأضاف: "وفقاً للمادة 13 من مذكرة التفاهم، فإن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في البنود 1 و4 و5 و10 و11".

وتابع: "على وجه الخصوص، لا يمكن بدء المفاوضات ما لم يُنفذ البند الأول، المتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان".

وأشار بقائي إلى أن بلاده تتابع بجدية تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم.

وبيّن أن محور المحادثات في سويسرا يتمثل في إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووضع الترتيبات اللازمة لتمكين إيران من تصدير النفط.

وفي وقت سابق الأحد، قد قال بقائي في تصريحات، إن وفد التفاوض الإيراني سيلتقي أولا بالوسطاء من باكستان وقطر، على أن يعقد اجتماع رباعي لاحقا يضم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.