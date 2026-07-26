بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي قال إن المحادثات شهدت "تقدما ملموسا"..

إيران: بحثنا مع سلطنة عمان تنظيم الملاحة في مضيق هرمز بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الذي قال إن المحادثات شهدت "تقدما ملموسا"..

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده أجرت مباحثات مع وفد من سلطنة عُمان بشأن أمن حركة السفن في مضيق هرمز والترتيبات المتعلقة بتنظيم الملاحة فيه.

وأوضح بقائي، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، أن المباحثات التي جرت في طهران يومي الجمعة والسبت، شهدت تبادلا لوجهات النظر بشأن أمن عبور السفن عبر مضيق هرمز والإجراءات التنظيمية المرتبطة بذلك.

وأشار بقائي إلى حدوث "تقدم ملموس" خلال هذه المباحثات، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف أن الوفد العُماني غادر طهران عقب انتهاء المحادثات، لافتا إلى أن الاتصالات بين الجانبين ستتواصل خلال المرحلة المقبلة.



ومنذ نحو أسبوعين، عادت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم توقيعهما في يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها في الممر البحري المحاذي لسواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.