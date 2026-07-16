إيران.. انفجاران في بوشهر عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء هجماته

طهران/ الأناضول

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء الخميس، بوقوع انفجارين في مدينة بوشهر المطلة على الخليج العربي، عقب إعلان الجيش الأمريكي بدء هجوم على إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظة بوشهر، أن المدينة، التي تعرضت لهجمات أمريكية، شهدت انفجارين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانفجارين أو حجم الأضرار الناجمة عنهما.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية أن انفجارات سُمعت في مدينتي الأهواز (مركز محافظة خوزستان) وبندر عباس، إضافة إلى جزيرة قشم (في محافظة هرمزغان)، من دون أن يصدر على الفور أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحوادث.

من جانب آخر، أعلنت إدارة العلاقات العامة بجامعة هرمزغان للعلوم الطبية، أن الهجوم الذي استهدف حي "تلة الله أكبر" في بندر عباس (المطلة على مضيق هرمز) قبل وقت قصير أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.

ولم تذكر السلطات الإيرانية على الفور مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الهجمات أو الجهات المستهدفة فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الخامسة على التوالي.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.