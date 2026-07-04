المراسم انطلقت في مصلى "الإمام الخميني" وتستمر حتى مساء الأحد، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية ..

إيران.. انطلاق مراسم شعبية لتشييع خامنئي في طهران المراسم انطلقت في مصلى "الإمام الخميني" وتستمر حتى مساء الأحد، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية ..

إسطنبول/ الأناضول



انطلقت في العاصمة طهران، السبت، مراسم تشييع شعبية للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، عقب مراسم تشييع رسمية أُقيمت الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية بأن مراسم التشييع الشعبي انطلقت صباح السبت في مصلى "الإمام الخميني" شمالي طهران، على أن تستمر حتى مساء الأحد.

وذكرت أن الجماهير بدأت بالتوافد إلى المصلى من جميع أنحاء إيران، إضافة إلى مشيعين قدموا من دول أخرى.

والجمعة، بدأت إيران مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع من الحداد والتشييع يتضمن محطات في مدن إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي، الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي، في 9 يوليو/ تموز الجاري، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.