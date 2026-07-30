إيران: اندلاع حريق في سفينة حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني

طهران/ الأناضول

أعلنت إيران اندلاع حريق في واحدة من سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار بديل خارج الطريق الذي حددته.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الخميس.

وأوضح البيان أن السفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز "من دون الحصول على إذن من إيران"، وأن حريقا اندلع في إحدى السفينتين أثناء المحاولة.

ولم يذكر البيان أي معلومات بشأن أسباب الحريق، لكنه ادعى أن السفينتين حاولتا تنفيذ عملية العبور "بتحريض من الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن السفينتين اضطرتا إلى تغيير مسارهما والعودة عقب اندلاع الحريق.

وعاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أيام من الهدوء النسبي حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، صباح الخميس، اكتمال شنّ هجمات على إيران، بداعي الرد على محاولة طهران مهاجمة قوات أمريكية الأربعاء.



ولمدة 13 يومًا حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما تصر طهران على إخضاع حركة العبور عبر المضيق لآلية تنظيمية تشرف عليها، باعتباره ممرا مائيا تطل عليه سواحلها.



وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.