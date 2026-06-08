رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن طهران سبق أن أوقفت الهجمات على لبنان بالتهديد، وأنها هذه المرة أوقفتها بهجوم مباشر على إسرائيل.

إيران: انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري سبب التوترات الأخيرة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن طهران سبق أن أوقفت الهجمات على لبنان بالتهديد، وأنها هذه المرة أوقفتها بهجوم مباشر على إسرائيل.

إيران / الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن سبب التوترات الأخيرة بين بلاده وإسرائيل هو انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري.

وأوضح قاليباف بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية الاثنين، أن طهران أوقفت الهجمات الإسرائيلية على لبنان في السابق بوقف المفاوضات والتهديد بالهجوم، وأنها هذه المرة أوقفتها بهجوم مباشر على إسرائيل.

وأضاف أن "سبب التوترات الأخيرة هو انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري".

وفيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال قاليباف: "لا الدبلوماسية عائق أمام العمل العسكري، ولا العمل العسكري عائق أمام الدبلوماسية".

وتابع: "هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وضمان أمن دائم، وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد دائما للتحرك ضد أي تهديدات محتملة.

وردا على غارات إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أطلقت إيران مساء الأحد دفعات صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، فيما شنت تل أبيب غارات على إيران.

وعقبها، أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ستستمر الهجمات على جنوبي لبنان في الأيام المقبلة.

ومنذ 8 أبريل تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.