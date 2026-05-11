إيران: الولايات المتحدة تُصر على مطالب غير منطقية

طهران / الأناضول

قدمنا مقترحات لا تتعلق فقط بأمن إيران بل بأمن المنطقة بأكملها ولم نطلب أي امتيازات

إيران قوة مسؤولة في المنطقة والمقترح الذي قدمته للولايات المتحدة أُعد بروح من المسؤولية

التقارير عن إنشاء إسرائيل قاعدة سرية في العراق موضوع بالغ الأهمية وسنبحثه مع المسؤولين في بغداد

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة الأمريكية تُصر على "مطالب غير منطقية" لإنهاء الحرب بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، الاثنين، أجاب خلاله على أسئلة الصحفيين بشأن المسودة التي قدمتها واشنطن لطهران.

وأضاف بقائي: "قدمنا مقترحات لا تتعلق فقط بأمن إيران بل بأمن المنطقة بأكملها، ولم نطلب أي امتيازات بل نطالب بحقوق إيران، نطالب فقط بحقنا في إنهاء الحرب".

وأشار بقائي إلى أن بلاده قدمت مقترحات "مسؤولة" إلى واشنطن، مؤكداً أن "إيران قوة مسؤولة في المنطقة، والمقترح الذي قدمته للولايات المتحدة تم إعداده بروح من المسؤولية".

وفي ما يتعلق بإمكانية فشل المفاوضات أو احتمال شن هجوم جديد على إيران، قال بقائي: "سنقاتل كلما اضطررنا للقتال".



وأردف: "مطالبنا تشمل وقف الحرب بالكامل بما في ذلك على لبنان، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، وإنهاء القرصنة البحرية الأمريكية، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك نتيجة الضغوط الأمريكية".

وتابع: "في هذه المرحلة ينصب تركيزنا على إنهاء الحرب، أما الملف النووي وقضية التخصيب فهما مسائل ستُناقش لاحقاً ضمن القرارات والخيارات التي سنتخذها".

وبشأن مزاعم إنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في العراق، قال بقائي إن "الموضوع بالغ الأهمية وسيتم بحثه مع المسؤولين العراقيين".



وأضاف أنه "سيُناقش في ضوء التقارير التي تشير إلى استخدام إسرائيل أراضي دول المنطقة لأغراض خبيثة".

وأمس نفى رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية سعد معن، تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قواعد أجنبية في بلاده.

والسبت، ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم هجماتها ضد إيران، بعلم من الولايات المتحدة.



وأمس الأحد، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب "غير مقبول".



وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب تمديد الهدنة دون سقف زمني.

