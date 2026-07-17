بعد أيام قليلة من تهديد الرئيس الأمريكي لإيران باستهداف محطات الكهرباء والجسور..

إيران: الولايات المتحدة استهدفت 6 جسور في محافظة هرمزغان بعد أيام قليلة من تهديد الرئيس الأمريكي لإيران باستهداف محطات الكهرباء والجسور..

أنقرة/ الأناضول



أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن 6 جسور في قضاء حمير التابع لمحافظة هرمزغان تعرضت للاستهداف من قبل الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة، الجمعة، أن الهجوم الأمريكي شمل جسورا على محاور بندر عباس–حمير–لار، وكوهورستان–لار، وبندر حمير–كشار–بندر عباس، إضافة إلى جسر قرية مارو.

وأكدت أن الهجمات أسفرت عن أضرار في جميع الجسور المستهدفة.



وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددا إيران بأن: "الدور سيأتي على محطات الكهرباء والجسور، إذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات فسنعطل جميع محطات الكهرباء والجسور لديهم".

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن إيران ستستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات.

وترد إيران على الهجمات الأمريكية باستهداف قواعد ومواقع تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة.