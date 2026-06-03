إيران: الولايات المتحدة استخدمت أراضي الكويت والبحرين لمهاجمتنا

أنقرة / الأناضول

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن القوات الأمريكية نفذت الهجمات التي استهدفت ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز وبرج اتصالات في جزيرة قشم، انطلاقا من أراضي الكويت والبحرين.

وفي بيان خطي أصدرته الأربعاء، أدانت الخارجية الإيرانية الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي خلال الليل وساعات الفجر على ناقلة النفط الإيرانية وبرج الاتصالات.

وأكدت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "استخدمت أراضي ومنشآت دول إقليمية لتنفيذ هجمات ضد إيران".

وادعت أن الكويت والبحرين تتحملان "مسؤولية مباشرة وواضحة" في هذه الهجمات.

وأضافت: "أي دولة تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها البحري أو الجوي أو منشآتها لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران تكون قد انتهكت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ ومسيرات إيرانية قالت إنها كانت تستهدف "أعيانا مدنية"، فيما أعلنت الكويت، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

والأربعاء، تبنى الحرس الثوري الإيراني هجمات ضد ما قال إنها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

وترد إيران بمثل هذه الهجمات على حرب بدأتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط، وخلَّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة ودعت مرارا إلى وقفه.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.