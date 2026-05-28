إيران: الهجوم على بندر عباس عمل عدواني ضد سيادتنا بحسب متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

أنقرة / الأناضول

أدانت إيران بشدة الهجوم الأمريكي على مناطق بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد، الخميس، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في بيان، وصف فيه الهجوم بأنه "عمل عدواني ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".

ولفت بقائي إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات لوقف إطلاق النار المؤقت الذي تم التوصل إليه في 8 أبريل/نيسان الماضي.



وقال: "هذه الأعمال العدوانية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقع على عاتق مجلس الأمن الدولي واجب قانوني بمحاسبة المعتدين الأمريكيين".

وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده ستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاث انفجارات شرقي بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران بزعم أنها تشكل تهديدًا لقواته وللملاحة التجارية بالمنطقة.



ولاحقا أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الذي استهدف بندر عباس.

