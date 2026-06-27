طهران/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على عدة مواقع على السواحل الجنوبية لإيران، وفي مقدمتها مدينة سيريك، انتهاك لمذكرة التفاهم الموقع بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية، السبت، أدانت فيه الهجمات الأمريكية.

وذكرت أن هذه "الهجمات الوحشية" التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية لا تمثل انتهاكا واضحا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل "تشكل أيضا انتهاكا صريحا للمادة الأولى من مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب".

وأضافت أن لإيران الحق في حماية سيادتها الوطنية ومصالحها الوطنية، وأن الهجمات المضادة التي استهدفت عناصر أمريكية نُفِّذت في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

ومساء الجمعة، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك ⁠(جنوب) لـ"هجوم عدائي".

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية الخميس في مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.