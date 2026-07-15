نائب وزير الخارجية الإيراني: السياسة التي يتبعها ترامب تجاه إيران قد تمت تجربتها سابقا من قبل الإدارات الأمريكية السابقة وانتهت بالفشل

إيران: الهجمات الأمريكية لن تبقى بلا رد نائب وزير الخارجية الإيراني: السياسة التي يتبعها ترامب تجاه إيران قد تمت تجربتها سابقا من قبل الإدارات الأمريكية السابقة وانتهت بالفشل

إسطنبول/ الأناضول

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن بلاده لن تترك أي هجوم عليها دون رد، وإن قواتها سترد "بحزم" على الهجمات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غريب آبادي، للصحفيين، الأربعاء، على هامش فعالية بجامعة الإمام صادق بالعاصمة طهران، لإحياء ذكرى رحيل المرشد علي خامنئي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأشار غريب آبادي، إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ردت بحزم على "الأعمال العدوانية" الأمريكية.



وأكد أن "أي عمل عدواني يستهدف إيران يستوجب ردا حاسما من قواتنا المسلحة".

وشدد على أن بلاده لن تترك أي هجوم يستهدف الشعب الإيراني دون رد، وأنها ستواجه مثل هذه الأعمال "برد حاسم وحازم".

وقال غريب آبادي، إن السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، قد تمت تجربتها سابقا من قبل الإدارات الأمريكية السابقة، وانتهت بالفشل.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد إلى 35 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 300.

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.