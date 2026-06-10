قالت إن ردها على الهجمات جاء "في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس"..

إيران: الهجمات الأمريكية الأخيرة انتهاك واضح للقانون الدولي قالت إن ردها على الهجمات جاء "في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس"..

إسطنبول/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مناطق في جنوبي البلاد بدعوى سقوط مروحية أمريكية تمثل "انتهاكًا واضحًا" للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

واعتبر البيان أن الهجمات الأمريكية الأخيرة تتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ومع المبدأ الأساسي في القانون الدولي الذي يحظر استخدام القوة ضد الدول الأخرى.

وأشار البيان إلى أن الهجمات "استهدفت السيادة الوطنية لإيران ووحدة أراضيها"، مؤكدًا أن طهران ردت "في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس" على قالت إنها قواعد وأصول عسكرية أمريكية في المنطقة انطلقت منها تلك الهجمات.

وجددت إيران دعوتها دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها للتخطيط أو دعم أي هجمات تستهدفها، بحسب البيان.

وطالبت كلاً من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين وضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها أكملت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد إيران بدعوى "الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء".

وجاء ذلك عقب إعلان إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات في عدة مناطق بالبلاد، إذ قال التلفزيون الرسمي، إن دوي انفجارات سمع في جزيرتي "قشم" و"سيريك" بمنطقة مضيق هرمز، بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.