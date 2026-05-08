إيران: المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة قيد المراجعة

إيران / الأناضول

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لا تزال قيد المراجعة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، بشأن آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأضاف بقائي: "المراجعات جارية وسنعلن النتيجة فور توصلنا إليها".



وتابع أن الجيش الإيراني على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم محتمل ضد بلاده.

وذكر أن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار أمس الخميس، بهجماتها على جزيرة قشم ومدينة بندر عباس قرب مضيق هرمز، جنوبي إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لتردّ الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل جولة أولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن ترامب في 13 أبريل الماضي، فرض حصار على مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه بعدما بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

والخميس، قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، بمؤتمر صحفي، إن إسلام آباد "متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتتوقع حدوث ذلك في القريب العاجل"، مضيفا أنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت مسودة الاتفاق ستكون في صفحة واحدة أم أكثر.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين دون كشف هوياتهم، أن إيران والولايات المتحدة "تقتربان" من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء حالة الحرب بين الجانبين.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، متوقعا التوصل إلى نتيجة خلال أسبوع.