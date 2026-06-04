قائد "فيلق القدس" العميد إسماعيل قاآني قال إن تقديم الدعم إلى "حزب الله" الذي يقاوم إسرائيل "واجب على إيران"

إيران: المطلب الأساسي في لبنان انسحاب إسرائيل إلى حدود 28 فبراير قائد "فيلق القدس" العميد إسماعيل قاآني قال إن تقديم الدعم إلى "حزب الله" الذي يقاوم إسرائيل "واجب على إيران"

أنقرة/ الأناضول

صرح قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.

جاء ذلك في بيان نشره الخميس، تعليقا على الاتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار في ختام جولة مفاوضات رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد قاآني، أن دعم "حزب الله" الذي يقاتل إسرائيل في لبنان "واجب على إيران" وأن "تدمير إسرائيل بالنسبة للمسلمين هدف قابل للتحقيق".

وأوضح أن "المطلب الأساسي للمقاومة هو انسحاب الكيان الغاصب (إسرائيل) إلى المواقع ‌التي كانت ‌تسيطر ​عليها ‌قبل ‌اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي".

وفي بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، دعا الحرس الثوري، إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأشار إلى أن تل أبيب فشلت في كسب قلوب شعوب المنطقة رغم الدعم الأوروبي والأمريكي.

وأوضح الحرس الثوري، أن معارضة المؤسسات الدولية والدول وشعوب العالم لم تؤثر في نظام تل أبيب، وأن التدخلات الأمريكية فاقمت الجرائم والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف أنه رغم دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فشلت إسرائيل في كسب قلوب شعوب المنطقة.

وذكر الحرس الثوري، أن قبول إيران لوقف إطلاق النار مشروط بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وشدد على ضرورة أن يكف "العدو" عن هجماته فورا ضد الشعب اللبناني وأن ينسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود الدولية والاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية.

وأكد الحرس الثوري، أن السلام في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وفجر الخميس، أفاد بيان لبناني أمريكي إسرائيلي، بأن بيروت وتل أبيب اتفقتا في ختام جولة مفاوضات رابعة بواشنطن، على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

‏ويعتمد هذا الاتفاق على الوقف الكامل لنيران "حزب الله" التي يرد فيها على خروقات إسرائيل، وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني جنوبي لبنان.

وعقب ذلك، وصف الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بأنها "عبثية ومذلة ومخزية"، معتبرا نتيجتها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و516 قتيلا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.​​​​​​​