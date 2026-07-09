إيران: القوات الأمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية

إسطنبول / الأناضول

أعلن نائب محافظ بوشهر الإيراني إحسان جهانيان أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية ظهر الخميس، على محيط محطة بوشهر النووية.

وقال جهانيان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن القوات الأمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، وقاعدة عسكرية في منطقة تشوغادك بالمحافظة، إضافة إلى رصيف للصيد.

وأوضح أنه لم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية.

وأضاف أن رصيف "بنود" التابع لمنطقة "عسلوية" تعرض لهجوم أيضا خلال ساعات الصباح، ما أدى إلى اندلاع حرائق في قوارب صيد تعود لسكان المنطقة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت أعمال المعاينة وتقييم الأضرار في المواقع المستهدفة.

وتشن الولايات المتحدة هجمات على إيران عقب استهداف طهران سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة المضيق، وترفض المرور من أي مسار في هرمز غير الذي حددته.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر، لكن الغموض يحيط بمصير هذه المفاوضات في ظل المواجهة العسكرية الراهنة.