قال في كلمة متلفزة: "لو كنت سأستقيل لأعلنت ذلك على الملأ، لن أستقيل وسأواصل النضال"

إيران.. الرئيس بزشكيان ينفي صحة أنباء عن استقالته قال في كلمة متلفزة: "لو كنت سأستقيل لأعلنت ذلك على الملأ، لن أستقيل وسأواصل النضال"

إسطنبول / الأناضول

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديمه استقالته، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه.

جاء ذلك في جزء من كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الإيراني، بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الثلاثاء.

وردا على مزاعم تحدثت عن استقالته أو نيته تقديمها، قال بزشكيان: "لو كنت سأستقيل لأعلنت ذلك على الملأ، لن أستقيل، وسأواصل النضال".

كما نفى الادعاءات التي تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أو بينه وبين القوات المسلحة، مشددا على أنهم يعملون في انسجام كامل.

وأضاف أن الجميع يعلم أنه في حال وقوع أي خلاف، فإن القوات المسلحة ستقف إلى جانب خامنئي، وليس إلى جانبه.

ومن المتوقع أن يُنشر التسجيل الكامل لكلمة بزشكيان الموجهة إلى الشعب في 4 أجزاء.

وفي وقت سابق زعمت بعض وسائل الإعلام المعارضة للنظام الإيراني أن بزشكيان تقدم باستقالته إلى خامنئي عدة مرات.

ويأتي نفي بزشكيان في ظل حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وأسفرت، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات في المنطقة قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.