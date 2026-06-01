إيران: الحصار البحري دليل على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار وفق رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف الذي قال إن "كل خيار له ثمن، وفي النهاية ستأخذ الأمور مجراها الصحيح".

إسطنبول / الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، الاثنين، إن فرض الحصار البحري في مضيق هرمز دليل واضح على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار.

وأضاف بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إن تنفيذ الحصار البحري وتصعيد جرائم النظام الصهيوني في الحرب على لبنان يعد دليلا واضحا على أن الولايات المتحدة لا تلتزم بوقف إطلاق النار".

وأردف قالیباف قائلا إن "كل خيار له ثمن، وفي النهاية فإن الأمور ستأخذ مجراها الصحيح"، دون مزيد من التوضيح.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا، وأكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وتقود باكستان وساطة في المفاوضات بين واشنطن وطهران، لإنهاء الحرب في كل من إيران لبنان.