رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال "سيكون عدد التوابيت الأمريكية أكبر بكثير مما قاله ترامب وأكثر فأكثر"

إيران: الحرب لن تقتصر هذه المرة على المنطقة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال "سيكون عدد التوابيت الأمريكية أكبر بكثير مما قاله ترامب وأكثر فأكثر"

طهران/ الأناضول

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، من أن الحرب على بلاده في حال استئنافها لن تقتصر هذه المرة على المنطقة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، ردا على تهديدات للولايات المتحدة بشن ضربة جديدة قوية على إيران اليوم الأربعاء.

وقال عزيزي، إن بلاده لا تخشى قتال من وصفهم بـ"الخاسرين"، في إشارة إلى الأمريكيين وحلفائهم الإسرائيليين.

وأضاف: "سيكون عدد التوابيت الأمريكية أكبر بكثير مما قاله (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وأكثر فأكثر، لأن الحرب هذه المرة لن تقتصر على المنطقة. سنرى ما الذي سيحدث".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية" أخرى اليوم لإيران.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لقد وجهنا لهم ضربة قوية أمس (الثلاثاء)، وسنوجِّه لهم ضربة قوية أخرى اليوم (الأربعاء)".

ومساء الاثنين، تحطمت مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز المطل على السواحل الإيرانية.

والثلاثاء، قال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش الأمريكي أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي، حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية.