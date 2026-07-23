إيران.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء

أنقرة/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن هجوما على جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن الجيش الأمريكي هاجم الجزيرة واستهدف ساحل مدينة سوزا فيها.

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار، كما لم يصدر بيان رسمي بشأن الهجوم حتى الآن.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن واشنطن هجمات يومية على إيران، فيما ترد طهران بهجمات تستهدف ما تقول إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الكويت والبحرين والأردن.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج منطقة الشرق الأوسط.