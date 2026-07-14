إيران: التحركات البريطانية ضد الحرس الثوري غير مسؤولة وزارة الخارجية أصدرت بيانا بشأن مساعي بريطانيا لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات المحظورة..

طهران/ الأناضول

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بمساعي بريطانيا لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات المحظورة، ووصفتها بأنها تصرف "غير مسؤول".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، بيانا بشأن التحركات البريطانية المتعلقة بالحرس الثوري.

وجاء في البيان أن محاولات بريطانيا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات المحظورة تتعارض مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأكد أن الحرس الثوري "يعد جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة الرسمية الإيرانية، ويؤدي دورا مهما في الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

ورأت الخارجية الإيرانية أن المساعي البريطانية، التي جاءت في ظل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفي مرحلة "حساسة" في غربي آسيا، "تعكس سوء نية وتحمل طابعا استفزازيا".

والاثنين، أعلنت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، أنجيلا إيغل، في مذكرة قدمتها إلى البرلمان، بدء إجراءات لإدراج 3 كيانات أجنبية على قائمة المنظمات المحظورة.

وأوضحت أن هذه الكيانات هي الحرس الثوري الإيراني، ووحدة المتطوعين التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، إضافة إلى جماعة "الحركة الإسلامية لرفقاء اليمين"، التي يُعتقد أنها تعمل بتوجيه من إيران.